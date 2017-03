Ruf nach muslimischer Bartdebatte statt Kopftuch-Fokus

In der Debatte über die Kopftuch-Fatwa der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) haben sich mit Mouhanad Khorchide und Tarafa Baghajati in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung „Die Furche“ zwei bekannte muslimische Experten zu Wort gemeldet. Baghajati stellte unter anderem die Frage, warum der Diskurs über religiöse Symbole im Islam stets auf den Köpfen der Frauen ausgetragen werde und etwa die Bärte muslimischer Männer nie ein Thema seien.

Mehr dazu in religion.ORF.at