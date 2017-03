NEOS startet Kampagne für Steuerentlastung

NEOS hat eine Kampagne zur Abschaffung der „kalten Progression“ gestartet. Im Unterschied zur Regierung fordert Parteichef Matthias Strolz den vollen steuerlichen Inflationsausgleich schon ab Juli. Bis zum Ministerratsbeschluss im April will die kleine Oppositionspartei mit einer Onlineaktion, Inseraten und Auftritten in den Bundesländern gegen die Pläne der Koalition mobilisieren.

Ziel der Aktion ist es auch, 25.000 neue Kontakte für NEOS zu werben, wie Strolz bei einer Pressekonferenz sagte. Wer die Onlineaktion von NEOS unterstützt, stimmt nämlich zu, von Partei und Parlamentsklub auch künftig für weitere Aktionen kontaktiert zu werden. Die laut Strolz 140.000 Unterstützer der Kampagne gegen die ORF-Gebühren sollen daher auch für die Steuerkampagne aktiviert werden.

Dass sich die Partei schon im Vorwahlkampf befinde, wies Strolz aber zurück: Man sei eben eine Bürgerbewegung. Laut eigenen Rechnungen würden die NEOS-Pläne bis 2018 Kosten von 800 Mio. Euro verursachen, die Strolz durch die Kürzung von Förderungen gegenfinanzieren will. Zum Unterschied von der Koalition, in der dieses Thema noch nicht geklärt ist, will Strolz die steuerliche Entlastung aller Einkommensklassen.