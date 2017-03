Schneechaos in USA: Dramatische Szenen in Bahnhof

Der Schneesturm „Stella“, der zuletzt über den Osten der USA gezogen ist, sorgt weiter für Schlagzeilen: Derzeit macht ein auf YouTube veröffentlichtes Video die Runde, in dem dramatisch anmutende Szenen in einem Bahnhof im US-Bundesstaat New York zu sehen sind.

Amtrak train sends wave of snow onto passengers: https://t.co/EgYahfUDi5 pic.twitter.com/Cqe9jhyQpQ — Eyewitness News (@ABC7NY) 16. März 2017

Das von Nick Colvin veröffentlichte und unter anderem vom TV-Sender ABC geteilte Video zeigt in Zeitlupe die Einfahrt eines Zuges der Bahngesellschaft Amtrak in den schneebedeckten Bahnhof von Rhinefall im Bundesstaat New York. Der Zug wirbelt haufenweise Schnee auf, die Szene wirkt dramatisch.

Die auf dem Bahnsteig wartenden Fahrgäste dürften nicht ahnen, dass ihnen eine Art Minischneesturm droht, und verschwinden in einer weißen Wolke. Medienberichten zufolge kamen alle mit dem Schrecken davon.