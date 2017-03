Von Fels- und Lavabrocken getroffen

Auf dem zuletzt wieder verstärkt aktiven Ätna auf der italienischen Insel Sizilien sind am Donnerstag mehrere Personen durch in die Luft geschleuderte Fels- und Lavabrocken verletzt worden. Als Hintergrund nannten Vulkanologen eine phreatische Explosion. Zu einer solchen kommt es, wenn Lava in Kontakt mit Wasser, Schnee oder Eis kommt. Der Vorfall ereignete sich auf rund 2.700 Meter Meereshöhe an einem neu entstandenen Krater auf Europas höchstem Vulkan.

