EU alarmiert über Menschenrechtsverletzungen auf Krim

Das Europaparlament hat sich alarmiert über schwere Menschenrechtsverletzungen auf der vor drei Jahren von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim geäußert. Es gebe „zahlreiche glaubwürdige Berichte“ über Fälle von Folter und Verschleppungen, hieß es heute in dem mit großer Mehrheit angenommenen Text.

Verfolgung und Vertreibung

Dutzende Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Mitglieder der tatarischen Minderheit seien in Haft - oft in weit entfernten Regionen Russlands. Außerdem seien seit der Aufnahme der Krim in russisches Staatsgebiet zahlreiche Grundrechte drastisch eingeschränkt worden, etwa das Recht auf Versammlungs-, Meinungs- und Religionsfreiheit, kritisierte die EU-Volksvertretung. Rund 20.000 ehemalige Bewohner seien vertrieben worden und lebten heute in anderen Regionen der Ukraine.

Vor allem die Tataren seien systematischer Verfolgung ausgesetzt. Ihre Volksvertretung sei zu einer „terroristischen Organisation“ erklärt und verboten, ihre Schulen seien geschlossen worden.

Russland soll Fälle „wirksam ermitteln“

Trotz des illegalen Charakters der Annexion sei Russland de facto für den Schutz der Bürger auf der Krim vor Verfolgung und willkürlichen Maßnahmen verantwortlich, hieß es in der Entschließung. Moskau habe auch die Pflicht, in allen Fällen von Menschenrechtsverletzungen „wirksam zu ermitteln“.

Das Straßburger Parlament forderte Russland auf, unverzüglich alle „illegal und willkürlich gefangen gehaltenen ukrainischen Staatsbürger“ freizulassen. Zudem müsse Moskau der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und anderen internationalen Beobachtern der Menschenrechtslage sowie humanitären Organisationen „sicheren und ungehinderten Zugang“ zu der Halbinsel gewähren.

OSZE verlängert Mission

Die OSZE hat heute ihre Sonderbeobachtungsmission in der Ukraine (SMM) verlängert. Das teilte OSZE-Sprecher Shiv Sharma mit. Die SMM, mit über 700 Beobachtern die bei Weitem größte OSZE-Mission, ist vor allem im Kriegsgebiet in der Ostukraine präsent und bemüht sich dort um eine Eindämmung der Feindseligkeiten.

Die Entscheidung fiel bei einer Sitzung des Ständigen Rates der 57 OSZE-Staaten in der Wiener Hofburg. Der amtierende OSZE-Vorsitzende Sebastian Kurz (ÖVP) und OSZE-Generalsekretär Lamberto Zannier zeigten sich in einer gemeinsamen Aussendung erfreut darüber, dass sich die OSZE-Staaten auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr bis 31. März 2018 verständigt hätten. Die Entscheidung sei eine Anerkennung „für die hervorragende Arbeit, die unsere Beobachter an Ort und Stelle leisten“, sagte Kurz.