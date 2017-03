Türkei: Politgefangene womöglich von Todesstrafe bedroht

Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) befürchtet, dass derzeit in der Türkei inhaftierten politischen Gefangenen künftig die Todesstrafe drohen könnte. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan habe eine Zustimmung zu seinem Präsidialsystem bei der Volksabstimmung am 16. April mit der Todesstrafe verknüpft, hieß es in einer heute veröffentlichten Aussendung.

„Erdogan zerstört Tausende Existenzen“

Tausende in der Türkei seien nur deswegen im Gefängnis, weil sie sich für Menschenrechte, Demokratie oder Gleichberechtigung eingesetzt hätten. Bisher seien diese Gefangenen unmenschlichen Bedingungen ausgesetzt, aber nicht von der Todesstrafe bedroht gewesen.

„Die türkische Regierung hat seit Juli 2016 über 40.000 Menschen völlig willkürlich festgenommen. Präsident Erdogan zerschlägt damit nicht nur die Rechtstaatlichkeit in der Türkei, sondern zerstört auch Tausende von Existenzen“, kritisierte IGFM-Vorstandssprecher Martin Lessenthin anlässlich des bevorstehenden internationalen „Tages des politischen Gefangenen“ am 18. März.

Am 10. Februar sagte Erdogan bei einem Auftritt in Istanbul zu Rufen nach der Wiedereinführung der Todesstrafe: „So Gott will, wird der 16. April ein Signal für diese Sache sein.“ Und: „Das Ende derer, die meinen Soldaten, meinen Polizisten, meinen Dorfschützer, meinen Bürger zum Märtyrer machen, ist genau, wie ihr sagt, die Todesstrafe.“ Erdogan fügte hinzu: „Wie könnten wir das Blut meines Soldaten, meines Polizisten ungerächt lassen? Deshalb ‚Ja‘ am 16. April.“