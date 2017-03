Aufregung über Millionen getötete Singvögel in Zypern

Mehr als zwei Millionen Vögel sind im Herbst in Zypern für den Verzehr gefangen worden. Mit 2,3 Millionen Vögeln sei die Zahl so hoch wie noch nie, teilten die Tierschutzorganisationen BirdLife Cyprus und Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) heute mit. Mit 800.000 gefangenen Vögeln allein auf der britischen Militärbasis Dhekelia sei die Situation dort besonders gravierend.

Das Wildern ist in Zypern untersagt. Dennoch werden Singvögel wie Rotkehlchen und Mönchsgrasmücke regelmäßig gefangen und als illegale Delikatesse auf der Mittelmeer-Insel serviert. Gefangen werden die Vögel mit Netzen oder durch mit Klebstoff beschichtete Ästen.

Wilderer verdienen Millionen

Kriminelle verdienen den Naturschützern zufolge Millionen durch das Wildern der Vögel. Unter den gefangenen Vögeln seien auch Zugvögel auf dem Weg von Europa nach Afrika. Hauptsaison für die Jagd ist der Herbst, wenn die Zugvögel besonders fett sind.

Die RSPB forderte die britische Regierung auf, das Töten der Vögel auf dem Dhekelia-Stützpunkt zu beenden. Großbritannien unterhält eine eigene Polizei auf dem Stützpunkt, die gegen Wilderer vorgeht. Den Naturschützern zufolge wird aber nicht genug getan. Das britische Verteidigungsministerium teilte mit, es habe eine Rekordzahl an Festnahmen, Beschlagnahmungen und Geldstrafen gegeben. BirdLife Cyprus rief die zypriotische Regierung auf, gegen Restaurants vorzugehen, die die Vögel servieren.