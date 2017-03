„Die Schöne und das Biest“ und der Feminismus

Emma Watson, Filmstar und Feministin in Personalunion, bezaubert als Belle in der Realfilmversion des Disney-Märchenklassikers „Die Schöne und das Biest“. Schon vor dem Start brach das Werk kommerzielle Rekorde. Es steht die Frage im Raum, ob die Neuverfilmung dem Original künstlerisch gerecht wird - und wie Belle zur ersten feministischen Disney-Heldin wurde. ORF.at sprach mit Hauptdarstellerin Watson und anderen Protagonisten des Films in London über moderne Märchen, Feminismus im Prinzessinnenuniversum Disneys und über Wien als Musical-„Hotspot“.

