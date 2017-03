Lehrergewerkschaft bleibt skeptisch

Vor knapp zweieinhalb Jahren ist der Startschuss für die Reform der Schulautonomie gefallen. Am Freitag will Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) die Gesetzestexte nun endlich präsentieren. Dann sollen sie „umgehend“ in Begutachtung geschickt werden. Dafür gab auch die Lehrergewerkschaft grünes Licht, mahnte jedoch, das sei „keine inhaltliche Zustimmung zum Paket“. Sollten die Nachverhandlungen im Anschluss daran nicht die gewünschten Korrekturen bringen, könnte die Schulreform auch noch platzen.

Lesen Sie mehr …