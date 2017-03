Tennis: Indian Wells lässt Favoriten stürzen

Als einer von vielen Favoriten ist Novak Djokovic gestern (Ortszeit) zu Fall gebracht worden - vom groß aufspielenden Youngster Nick Kyrgios entzaubert. Das Masters-1000-Turnier in Indian Wells lässt bei seiner Auflage 2017 die Tennisgrößen purzeln. Rafael Nadal erwischte es immerhin gegen einen in Hochform agierenden Roger Federer. Nur drei der Top Acht in der Setzliste schafften es ins Viertelfinale - Dominic Thiem ist einer davon.

