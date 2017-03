Ski alpin: Reichelt gelingt perfekter Abschluss

Hannes Reichelt ist beim Weltcup-Finale in Aspen im letzten Speed-Rennen ein perfekter Abschluss gelungen. Der Salzburger, der sich im vergangenen Sommer noch einer Bandscheibenoperation unterzogen hatte, holte sich heute im Super-G seinen zweiten Saisonsieg und bestätigte damit einmal mehr seinen Ruf als Spezialist für Rennen in Nordamerika. Mit dem insgesamt 13. Sieg im Weltcup gelang Reichelt auch in der Spezialwertung noch eine nicht unwesentliche Verbesserung.

