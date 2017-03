Niederlande: Wilders bleibt unter Prognosen

Die Niederlande bleiben nach der mit Spannung erwarteten Parlamentswahl auf Pro-Europa-Kurs. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt die rechtsliberale Partei des amtierenden Regierungschefs Mark Rutte deutlich vor den Rechtspopulisten von Geert Wilders. Ist damit der Vormarsch des Rechtspopulismus in Europa tatsächlich gestoppt? Dazu live in der ZIB2 der Korrespondent der Tageszeitung „De Telegraaf“ in Berlin, Rob Savelberg.

Vier Schuldsprüche wegen Wahlbroschüre

Der Prozess um die sogenannte BZÖ-Wahlbroschüre am Landesgericht Klagenfurt ist am Nachmittag mit vier Schuldsprüchen zu Ende gegangen. Für den früheren Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler, seine Ex-Regierungskollegen Uwe Scheuch und Harald Dobernig sowie Stefan Petzner gab es mehrmonatige bedingte Haftstrafen beziehungsweise Geldstrafen. Die ZIB2 mit einer Chronologie des Falles.

„Causa Tempelberg“ – Hofer blitzt gegen ORF ab

In der sogenannten „Tempelberg-Affäre“ ist der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer mit seiner Beschwerde gegen den ORF abgeblitzt. Die Medienbehörde KommAustria kann die Vorwürfe des FPÖ-Politikers, der ORF habe mit seiner Berichterstattung das Objektivitätsgebot verletzt, nicht nachvollziehen. In dem Bescheid heißt es, der ORF habe Objektivitätsgebot und Sorgfaltspflicht eingehalten und seine Recherchen mit bestmöglicher Genauigkeit und Sorgfalt durchgeführt. Hofer will dieses Urteil nicht akzeptieren und in Berufung gehen.

Straflager wegen Protestplakats – Der Fall Dadin

Ildar Dadin ist der derzeit wohl bekannteste politische Aktivist Russlands. Dafür, dass er mehrmals ganz allein nur mit einem Plakat in der Hand gegen die Politik von Präsident Putin protestiert hat, wurde er zu zweieinhalb Jahren Lagerhaft verurteilt. Doch Dadin ist es gelungen, die Zustände im Gefängnis publik zu machen. Vor gut zwei Wochen ist er vorzeitig entlassen worden. Der Regierung ist der Wirbel um seine Person zu groß geworden, glaubt Dadin.

ZIB2 mit Armin Wolf, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild