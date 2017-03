Skispringen: Kraft baut Weltcup-Führung aus

Perfekter Tag für den österreichischen Überflieger Stefan Kraft: In Trondheim hat der Salzburger gestern seinen sechsten Sieg in der laufenden Weltcup-Saison gefeiert. Der Doppelweltmeister von Lahti baute damit seine Führung im Gesamtweltcup aus. Den in der Quali-Windlotterie am Abend davor verlorenen ersten Platz in der Raw-Air-Serie eroberte Kraft ebenfalls zurück.

