Prozess über 100 Jahre nach Völkermord in Namibia

Mehr als 100 Jahre nach dem Völkermord im damaligen Deutsch-Südwestafrika hat in New York ein Prozess um Entschädigungszahlungen an die namibischen Ethnien Herero und Nama begonnen.

Angehörige der beiden Volksgruppen hatten im Jänner eine Sammelklage gegen Deutschland eingereicht. Der nächste Verhandlungstermin ist der 21. Juli, die deutsche Seite hat damit vier Monate Zeit, um auf die am 5. Jänner eingereichte Entschädigungsklage zu antworten. Zwischen 1904 und 1908 wurden im heutigen Namibia Zehntausende Herero und Nama getötet, die Massaker gelten als erster Völkermord des 20. Jahrhunderts.

Die deutsche Bundesregierung bezeichnet die Massaker zwar inzwischen als Völkermord, lehnt Entschädigungszahlungen aber ab. Berlin führt seit 2014 mit der Regierung in Windhuk einen Dialog über die Aufarbeitung der Gräueltaten und verweist auch auf die deutsche Unterstützung für Namibia durch Entwicklungszusammenarbeit.

„Entschädigung für Völkermord“

In der Sammelklage heißt es, in der Zeit der deutschen Kolonialherrschaft über das damalige Deutsch-Südwestafrika sei zwischen 1885 und 1903 ein Viertel des Landes der Herero und Nama mit Einverständnis der Kolonialbehörden von deutschen Siedlern enteignet worden.

Geduldet von den Kolonialbehörden hätten die Siedler Frauen und Mädchen vergewaltigt und der Bevölkerung Zwangsarbeit auferlegt. Bei einem 1904 einsetzenden Aufstand habe der deutsche General Lothar von Trotha einen Vernichtungsfeldzug geführt, in dem bis zu 100.000 Herero und Nama getötet worden seien.

Die Klageführer geben an, dass sie im Namen „aller Herero und Nama weltweit“ auftreten. Sie verlangen „Entschädigung für den Völkermord“, der damals unter der deutschen Kolonialverwaltung verübt worden sei. Außerdem verlangen sie, an den Verhandlungen zwischen der deutschen und der namibischen Regierung beteiligt zu werden.