Trump plant radikale Umschichtungen bei Ausgaben der USA

US-Präsident Donald Trump plant eine radikale Umschichtung bei den Ausgaben seines Landes. Künftig soll es deutlich mehr Geld für Militär und Sicherheit geben, starke Einschnitte dagegen beim Umweltschutz und bei der Entwicklungszusammenarbeit, wie aus seinem gestern vorgestellten ersten Haushaltsentwurf hervorgeht. Das letzte Wort über den Staatshaushalt hat der Kongress.

Eine Verabschiedung des Entwurfs in der gegenwärtigen Fassung gilt als ausgeschlossen. Größter Gewinner in Trumps Haushaltsentwurf ist das Verteidigungsministerium: Das Wehrbudget der USA, das ohnehin bereits mit weitem Abstand das größte der Welt ist, soll um weitere 54 Mrd. Dollar (knapp 51 Mrd. Euro) wachsen.

Umweltschutz zusammengekürzt

Seine neuen Ausgabeprioritäten will Trump durch drastische Streichungen an anderer Stelle gegenfinanzieren. Am härtesten trifft es die Umweltschutzbehörde EPA, deren Budget auf einen Schlag um 31 Prozent sinken soll. Ein Fünftel der 3.200 Stellen soll wegfallen. Zahlungen der USA für Klimaschutzprogramme der UNO will Trump komplett streichen.

Den Rotstift setzt das Weiße Haus auch beim Außenministerium an, dessen Budget um 28 Prozent schrumpfen soll. Die „grundsätzliche Funktionsfähigkeit“ der US-Diplomatie solle aber gewahrt bleiben, beteuerte die Regierung. Gestrichen werden solle vor allem bei der Entwicklungszusammenarbeit. Ressortchef Rex Tillerson machte klar, dass er sich den Streichungen nicht in den Weg stellen wolle. „Wir müssen mehr leisten für weniger Dollar.“