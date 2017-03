In Ägyten entdeckte Statue doch nicht von Ramses II.

Bei der in Kairo geborgenen riesigen Pharaonenstatue handelt es sich doch nicht um eine von Ramses II. Inschriften deuteten nach einer ersten Untersuchung darauf hin, dass die Plastik eher auf Pharao Psammetich I. zurückgehe, sagte der ägyptische Altertumsminister Chaled al-Enani gestern in Kairo.

APA/AFP/Khaled Desouki

Ein deutsch-ägyptisches Archäologenteam hatte vor einer Woche die Entdeckung der acht Meter großen Statue im Stadtteil al-Matarija im Osten Kairos bekanntgegeben. Der Koloss lag - in mehrere Teile zerbrochen - in einer Schlammgrube. Ägyptische Fachleute waren zunächst davon ausgegangen, dass es sich um Ramses II. handelt. Am Fundort befand sich früher die antike Stadt Heliopolis. Dort wurden bereits Überreste eines Tempels von Ramses II. gefunden.

Reuters//Mohamed Abd El Ghany

Ramses II. wurde auch „der Große“ genannt. Der für seine Kriegszüge und Bautätigkeit bekannte Pharao herrschte ab 1279 v. Chr. 66 Jahre über Ägypten. Psammetich I., Begründer der 26. Dynastie, regierte hingegen im siebenten Jahrhundert v. Chr. mehr als 50 Jahre.