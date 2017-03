Steiermark für Special Olympics gerüstet

Morgen werden in Schladming die Special-Olympics-Weltwinterspiele feierlich eröffnet. Die Vorbereitungen für die große Eröffnungszeremonie sind großteils abgeschlossen, auch kam die Flamme der Hoffnung in der Steiermark an.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at