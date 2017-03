Regierung will Reform „jetzt durchziehen“

Vor knapp zweieinhalb Jahren ist der Startschuss für die Reform der Schulautonomie gefallen. Nachdem nun auch die Lehrergewerkschaft nach einigem Tauziehen und mit Einschränkungen grünes Licht gab, präsentierte Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) am Freitag die Pläne der Regierung. Den Entwurf, der nun in Begutachtung gehe, werde man „jetzt durchziehen“, so Hammerschmid. Die Eckpunkte seien „nicht weiter verhandelbar“, gute Ideen jedoch willkommen.

