Türkisches Konzert abgesagt: Rechtsstreit droht

Nach der Absage eines Konzerts einer türkischen Musikgruppe kündigt der türkische Kulturverein rechtliche Schritte an. Bei der Olympiaworld begründete man die Absage mit einer parteipolitischen Ausrichtung des Events.

Auch in Salzburg überlegt der veranstaltende Kulturverein nach der Absage des geplanten Konzerts in der Wallerseehalle in Henndorf eine Klage. Politische Werbung sei nie geplant gewesen.

