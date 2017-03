Supermikroskop: Ultrahochauflösend gegen Krebs

Ein neues Supermikroskop an der Medizinischen Universität Graz erlaubt den Blick in unser Innerstes, in die einzelnen Bestandteile der Zellen. Damit sollen jetzt neue Methoden im Kampf gegen Krebs entwickelt werden.

