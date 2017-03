Erste Anhörung nach Sammelklage

Mit der ersten Anhörung hat am Donnerstag eine bereits für einiges Aufsehen sorgende Sammelklage rund um die deutschen Kolonialverbrechen in Namibia vor einem New Yorker Gericht eine erste Hürde genommen. Gegenstand des Verfahrens ist eine Entschädigungsforderung der Volksgruppen der Herero und Nama, die mit diesem Schritt eine späte Vergeltung für einen im damaligen Deutsch-Südwestafrika stattgefundenen Genozid suchen. Ob und welche Folgen Deutschland drohen, ist offen - die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit ist für Berlin allein wegen weiterer im Raum stehender Klagen jedenfalls wohl noch lange nicht vom Tisch.

