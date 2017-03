Formel 1: Alonso droht nächste Frustsaison

Die Vorfreude auf die in neun Tagen mit dem Grand Prix von Australien beginnende Formel-1-Saison dürfte sich bei Fernando Alonso in Grenzen halten. Der McLaren-Pilot musste nach den enttäuschenden Zeiten bei den Testfahrten in Barcelona die Hoffnung auf eine starke Saison mit dem Traditionsteam zumindest vorerst wieder begraben. Vor allem Motorenlieferant Honda konnte die Erwartungen nicht erfüllen.

