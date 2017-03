Ski alpin: Österreichs Abfahrer mit neuen Zielen

Trotz zweier Siege von Hannes Reichelt in Garmisch und Max Franz in Gröden fällt die Saisonbilanz der ÖSV-Abfahrer zwiespältig aus. Von der kleinen Kristallkugel waren sie wieder weit entfernt. Darüber tröstete auch WM-Bronze von Franz nicht hinweg. Und so ist das Ziel für die kommende Olympiasaison zumindest für Reichelt ganz klar. „Wenn ich um die Kugel mitfahre, dann ist mir Olympia ehrlich gesagt wurscht“, sagte der 36-Jährige. Auch seine Teamkollegen hoffen auf neues Glück in der neuen Saison.

Mehr dazu in sport.ORF.at