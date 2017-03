Prozess um versuchte Kindesentführung in Klagenfurt

Am Klagenfurter Landesgericht geht es heute in einem Prozess um eine versuchte Kindesentführung. Angeklagt ist ein bereits einschlägig vorbestrafter 72-Jähriger. Er soll versucht haben, eine Elfjährige in sein Auto zu zerren.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at