Tirol: Mordverdächtiger wird ausgeliefert

Der Tatverdächtige im Thaurer Mordfall wird heute nach Österreich ausgeliefert. Der tatverdächtige Italiener soll vor etwa einem Monat einen 47-jährigen Tiroler bei einem Autogeschäft getötet haben. Am Wochenende will ihn das Landesgericht Innsbruck in einer Videokonferenz befragen, dann wird über die Untersuchungshaft entschieden.

Mehr dazu in tirol.ORF.at