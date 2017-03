Kritik an Prinz William: Skiurlaub statt Commonwealth-Feier

Prinz William ist nach einem Skiurlaub mit Freunden von einigen britischen Medien kritisiert worden. Er habe nicht wie die anderen Royals an den Feierlichkeiten zum Commonwealth-Tag teilgenommen, sondern sich stattdessen in der Schweiz vergnügt, hieß es.

Videos und Fotos sollen William beim ausgelassenen Tanzen in einer Diskothek in Verbier zeigen. Der Buckingham-Palast in London wollte die Berichte heute auf Anfrage nicht kommentieren.