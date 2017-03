Stoltenberg: Österreich und Türkei sollen Streit beenden

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Österreich und die Türkei heute aufgerufen, den Konflikt über die türkische Blockade der NATO-Kooperation mit Österreich zu lösen. „Das ist eine sehr unglückliche Situation und bedeutet, dass einige Kooperationsprogramme nicht gestartet werden können“, sagte Stoltenberg am Rande eines Besuchs in Dänemark laut Nachrichtenagentur Reuters.

„Wir fordern sie (Österreich und Türkei) dringend auf, den Konflikt zu lösen, damit dieser keine negativen Folgen auf die Zusammenarbeit hat“, sagte Stoltenberg vor Reportern in Kopenhagen.

Blockade von NATO-Kooperationsprogrammen

Die Türkei zielt mit ihrer Blockade von NATO-Kooperationsprogrammen nur auf Österreich ab. Das sagte eine Sprecherin der türkischen NATO-Vertretung gegenüber Reuters. „Es hat einige Spannungen mit Österreich gegeben, die zu einer Blockade führten. Diese ist aber nur gegen Österreich gerichtet, ganz und gar nicht gegen die anderen Partner“, so Fatma Pasaoglu.

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) zeigte sich „unbeeindruckt“ von der Haltung Ankaras. „Wir halten an unseren Westbalkan-Einsätzen fest“, betonte er am Donnerstag. „Das Blockadeproblem gilt es nun auf diplomatischer Ebene zu lösen“, spielte er den Ball an Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) weiter.