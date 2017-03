Ätna-Aschewolke behindert Flugverkehr auf Sizilien

Nach einer Explosion auf dem Vulkan Ätna behindert eine Aschewolke den Flugverkehr. Heute starteten und landeten zunächst keine Flugzeuge auf dem Flughafen Comiso im Südosten Siziliens. Der Flughafen Catania operierte dagegen mit wenigen Einschränkungen.

Derzeit fließt mehr als 1.000 Grad heiße Lava über den teils schneebedeckten Vulkan, wie das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilte. Auf 2.700 Metern Höhe hatte der Kontakt von Schnee und Lava am Vortag eine Explosion ausgelöst. Etwa zehn Menschen, darunter Wissenschaftler und Touristen, wurden durch Gesteinssplitter verletzt. Vier Verletzte, die ins Krankenhaus gekommen waren, wurden mittlerweile wieder entlassen, berichtete die Agentur ANSA.

Die jüngste Episode von Eruptionen auf dem Ätna hatte vor gut zwei Wochen begonnen. Nachdem sich die Aktivität am Vulkan zeitweise verringert hatte, intensivierte sie sich laut INGV in den vergangenen Tagen wieder. Am Südostkrater auf 3.200 Metern Höhe bildete sich der Lavastrom.