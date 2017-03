Ski alpin: Schwedischer Jubel im Teambewerb

Österreich beendet die alpine Weltcup-Saison ohne Sieg in einem Teambewerb. Nach dem frühen WM-Aus in St. Moritz scheiterte die ÖSV-Mannschaft auch beim Weltcup-Finale in Aspen heute in der ersten Runde an Schweden, das den Bewerb in der Folge für sich entscheiden konnte. Den Ehrenpunkt Österreichs holte Katharina Truppe. Die Schweden setzten sich auch in der Entscheidung gegen Deutschland durch. Den dritten Platz holte Weltmeister Frankreich.

