Kurdenmiliz kündigt Sturm auf al-Rakka für April an

Die Erstürmung der syrischen IS-Hochburg al-Rakka wird nach Angaben der Kurdenmiliz YPG Anfang April beginnen. „Die Entscheidung ist gefallen“, sagte YPG-Chef Sipan Hemo heute. Die Rückeroberung der Stadt werde voraussichtlich nicht länger als ein paar Wochen dauern. Nach Hemos Worten stellen die Kurden ein Viertel der Kräfte, die al-Rakka erstürmen sollen.

Zudem beteiligten sich arabische Kämpfer des Rebellenbündnisses SDF an der Offensive. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums sagte dagegen, es gebe noch keine Entscheidung.

Die SDF hatte in diesem Monat die letzte Hauptstraße nach al-Rakka abgeschnitten. Dabei wurden die Kämpfer auch von amerikanischen Luftangriffen und Spezialeinheiten unterstützt. Al-Rakka ist faktisch die Hauptstadt der Extremisten. Dort leben nach Einschätzung der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte immer noch 200.000 Menschen. Auch würden viele IS-Anführer in al-Rakka vermutet.