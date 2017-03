Meinl Bank: FMA-Anzeige wegen Geldwäscheverdachts

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat die Wiener Meinl Bank wegen mutmaßlicher Geldwäsche in Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal rund um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht angezeigt. Die Bank selbst hat die Causa durch eine Geldwäschemeldung bei der Geldwäschestelle des Bundeskriminalamtes im September des Vorjahres befeuert. Das ergeben gemeinsame Recherchen der ZIB2 und des Nachrichtenmagazins „profil“.

Ermittlungen gegen Odebrecht seit 2014

Laut Kronzeugen der brasilianischen Justiz sollen über die frühere Tochter der Meinl Bank, der Meinl Bank Antigua, bis 2014 dubiose Transaktionen in einer Höhe von bis zu 1,6 Milliarden Dollar abgewickelt worden sein – Zahlungen, die im Zusammenhang mit Odebrecht stehen sollen, berichtete die ZIB2 bereits im Jänner. Gegen den Baukonzern wird seit 2014 ermittelt: Die brasilianische Justiz hegt den Verdacht, dass der Konzern Politiker und Beamte von Argentinien bis Mexiko bestochen hat, um an Bauaufträge zu kommen.

Zahlreiche Briefkastenfirmen

Die Schmiergelder – mutmaßlich über drei Milliarden Euro – sollen durch ein Netz aus Briefkastengesellschaften geschleust worden sein. Odebrecht zuzurechnende Briefkästen sollen bis zuletzt Konten bei der Meinl Bank Antigua gehabt haben. Die wiederum hält Konten bei der Meinl Bank in Wien. Überdies hatte die Karibik-Bank bis 2014 keinen Zugang zum internationalen Zahlungsverkehr – weshalb die Meinl Bank in Wien Transaktionen abwickelte.

Nach Recherchen der FMA soll ein Teil der fragwürdigen Odebrecht-Zahlungen auch über Wien gelaufen sein, weshalb nun eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wien auf den Weg geschickt wurde. Die Meinl Bank erklärt in einer schriftlichen Stellungnahme, seit 2011 „keinen operativen Einfluss“ mehr auf die MBA zu haben. Damals, 2011, hatte sie 51 Prozent der Meinl Bank Antigua an eine Kingsley Holding mit Sitz in Genf abgetreten, erst 2015 wurde die Antigua-Tochter endgültig verkauft.

„So bedauerlich wie unangebracht“

Das Wiener Institut hat laut Erkenntnissen der FMA aber immer über 25 Prozent und damit die Sperrminorität an dem Institut auf Antigua gehalten. Das nunmehrige Ermittlungsverfahren trat das österreichische Geldhaus selbst los. Wie erst jetzt bekanntwurde, hatte die Meinl Bank am 6. September des Vorjahres von sich aus eine Geldwäscheverdachtsmeldung beim Bundeskriminalamt erstattet.

In einer Stellungnahme nennt es die Meinl Bank „so bedauerlich wie unangebracht“, dass sie mit den Odebrecht-Ermittlungen in Zusammenhang gebracht werde. Das werde man auch gegenüber den Behörden darlegen. Die geschäftlichen Verbindungen der Meinl Bank zur Meinl Bank Antigua sind weiterhin aufrecht.