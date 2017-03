Erste Liga: LASK lässt die Zügel schleifen

Der LASK-Express Richtung Aufstieg in die Bundesliga ist heute etwas abgebremst worden. Die Linzer mussten sich in Kapfenberg trotz 0:2-Führung mit einem Remis zufriedengeben, bauten den Vorsprung auf den ersten Verfolger Liefering aber dennoch auf neun Punkte aus. Die nicht aufstiegsberechtigten Salzburger unterlagen bei Austria Lustenau mit 0:2 und liegen nun ihrerseits nur noch drei Zähler vor den Vorarlbergern. Schlusslicht FAC darf indes nach einem souveränen Auftritt in Wiener Neustadt wieder vom Klassenerhalt träumen.

