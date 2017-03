Eishockey: Caps und Salzburg marschieren weiter

Titelverteidiger Red Bull Salzburg und die Vienna Capitals haben das Tor zum Finale der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) heute weit aufgemacht. Während die Salzburger beim KAC problemlos siegten und in der „Best of seven“-Serie damit auf 2:0 davonzogen, mussten die Wiener in Bozen nachsitzen. Den entscheidenden Capitals-Treffer erzielte der Kanadier Taylor Vause erst in der zweiten Verlängerung.

