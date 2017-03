Parlament werde „das Nötige tun“

In einem Monat stimmt die Türkei in einem Referendum über mehr Machtbefugnisse für Präsident Recep Tayyip Erdogan ab. Einmal mehr verknüpfte der Staatschef nun die Abstimmung mit einem Thema, das eigentlich nichts damit zu tun hat: der Todesstrafe. Er rechne damit, dass nach dem Referendum am 16. April „das Parlament das Nötige tun“ werde, sagte Erdogan am Samstag. Für viele nach dem Putschversuch vom Juli Inhaftierte könnte das die Hinrichtung bedeuten. Und die Beitrittsverhandlungen mit der EU wären endgültig zu Ende.

