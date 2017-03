Große Qualitätsunterschiede bei Blumenerden

Wer nur einen kleinen Balkon hat, muss trotzdem nicht auf selbst gezogenes Gemüse und Blumen verzichten. In Kübeln und Töpfen lassen sich auch auf wenig Raum viele Pflanzen anbauen, vorausgesetzt, die Erde passt. Baumärkte und Gartencenter bieten derzeit eine große Auswahl an Blumenerden an, doch die Qualitätsunterschiede sind groß.

