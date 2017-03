Juncker beklagt Entfremdung zwischen EU und USA

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat eine Entfremdung Europas von den USA seit der Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump beklagt. „Es ist so etwas wie Entfremdung eingetreten“, sagte Juncker der Zeitung „Bild am Sonntag“. Die Tatsache, dass Trump den „Brexit“ begrüße und andere Staaten aufgefordert habe, diesem Weg zu folgen, sei „ein einmaliger Vorgang“. „Da besteht noch Bedarf an intensiven Gesprächen“, sagte Juncker.

Der EU-Kommissionspräsident warnte die US-Regierung zudem vor einem Handelskrieg mit der EU. Ein Handelskrieg wäre Juncker zufolge weder im Interesse Europas noch der USA. „Wir müssen die protektionistischen Töne der Regierung Trump aber ernst nehmen und vorbereitet sein.“