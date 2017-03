Russen feiern dritten Jahrestag von Krim-Annexion

Russland hat den dritten Jahrestag der umstrittenen Einverleibung der ukrainischen Halbinsel Krim gefeiert. In der Hauptstadt Moskau, im Fernen Osten Sibiriens und auf der Krim selbst begingen Tausende Russen die Aufnahme der Schwarzmeer-Halbinsel in die Föderation mit Straßenfesten.

Russland hatte sich die ukrainische Halbinsel Krim 2014 einverleibt. Der Westen - auch Deutschland - sieht darin einen Völkerrechtsbruch. In einem umstrittenen Referendum hatten die Bewohner der Krim am 16. März 2014 für einen Beitritt zu Russland gestimmt. Am 18. März wurde in Moskau ein entsprechender Aufnahmevertrag unterzeichnet.

Viele Russen unterstützen die Krim-Annexion und werten sie als Verdienst von Präsident Wladimir Putin. Der Kreml-Chef selbst sagte in diesem Jahr eine Teilnahme an den Feierlichkeiten ab. In Moskau gibt es Pläne, die Präsidentenwahl 2018 am Jahrestag der Einverleibung abzuhalten. Die Russen rechnen mit einer Kandidatur Putins.