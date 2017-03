Österreicherin in London verprügelt und verletzt

Eine österreichische Touristin ist laut britischen Medienberichten heute in London verprügelt und schwer verletzt worden. Demnach verübte ein Unbekannter die Attacke vor rund einer Woche, am Abend des 10. März, beim Aufgang der U-Bahn-Station Warwick Avenue. Die 60-Jährige erlitt schwere Gesichtsverletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Touristin war den Berichten zufolge gegen 20.00 Uhr aus der U-Bahn-Station, wo die Bakerloo-Linie im Stadtteil City of Westminster hält, gekommen, als sie der etwa 25 bis 27 Jahre alte Täter ansprach. Die Metropolitan Police berichtete, dass die Österreicherin seine Avancen „höflich zurückwies“.

Die 60-Jährige ging weiter in die Formosa Street. Der Täter folgte ihr und griff schließlich an. Er hielt sie von hinten fest und schlug ihr mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Das Opfer ging zu Boden. Ein Passant fand die Frau und alarmierte die Einsatzkräfte, die sie in ein Krankenhaus brachten.