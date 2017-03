Nur Minimalkonsens erreicht

Der Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer (G-20) in Deutschland hat im Handelsstreit mit den USA keine Entspannung gebracht: Die US-Regierung hat ein klares Bekenntnis zu freiem Handel und gegen Protektionismus verhindert. Diese Haltung ist üblicherweise Konsens unter den G-20-Staaten. Für US-Präsident Donald Trump und seinen Finanzminister Steven Mnuchin kommen hingegen amerikanische Interessen zuerst. Herausgekommen ist so am Samstag vorerst nur ein kleiner Kompromiss.

