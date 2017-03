Türkei: Baustart für längste Hängebrücke der Welt

In Istanbul haben heute die Arbeiten für eine Hängebrücke über die Meerenge der Dardanellen zwischen Europa und Asien begonnen. Die Brücke mit einem mittleren Spann von 2.023 Meter soll die großen Hängebrücken über den Bosporus noch übertrumpfen. Staatlichen türkischen Medien zufolge wird sie nach ihrer Fertigstellung in sechs Jahren die längste Hängebrücke der Welt sein - länger als die Akashi-Kaikyo-Brücke in Japan mit ihrem 1.991 Meter langen mittleren Spann.

An der feierlichen Baustelleneröffnung nahmen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan auf der asiatischen und Regierungschef Binali Yildirim auf der europäischen Seite teil. Anwesend war auch der südkoreanische Minister für Infrastruktur und Verkehr, Kang Ho In. Die Brücke wird von einem Konsortium errichtet, an dem neben drei türkischen Unternehmen auch eine südkoreanische Firma beteiligt ist.

Die Meerenge der Dardanellen ist eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. An der engsten Stelle ist sie bloß 1,2 Kilometer breit, doch konnte sie bisher nur per Fähre überquert werden. Das Gebiet an der Gallipoli-Halbinsel ist für die Türkei auch von historischer Bedeutung, da die Osmanen dort 1915 während des Ersten Weltkrieg eine Invasion der Briten, Australier und anderer Verbündeter zurückschlugen. Die Brücke soll deshalb den Namen Canakkale 1915 erhalten. Damit wird an die Schlacht von Gallipoli erinnert, die in der Türkei nach der Provinz Canakkale benannt ist.