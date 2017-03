Nur acht Minuten WC-Zeit: Wienerin mit Kritik an Apple

Eine Wienerin übt schwere Kritik an den Arbeitsbedingungen bei Apple: Daniela Kickl arbeitete bis vor kurzem in der Europazentrale des Konzerns in Irland. Sie habe etwa nur acht Minuten täglich auf der Toilette verbringen dürfen, sagt Kickl.

