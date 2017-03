Tresor mit 100.000 Euro und Schmuck gestohlen

Enormen Schaden haben Einbrecher bei einem Coup in Wels angerichtet. Die Täter brachen in ein Wohnhaus ein, durchsuchten alles systematisch und nahmen schließlich einen Tresor mit. Darin waren Schmuck und über 100.000 Euro in bar.

