Tigerjungen nach einer Woche aus Kiste gerettet

Tierschützer haben die Freilassung von drei Tigerjungen erreicht, die eine Woche lang in einer viel zu kleinen Kiste am Flughafen von Beirut festsaßen. Die Sibirischen Tiger seien in einem erbärmlichen Zustand gewesen, teilten die libanesischen Tierschützer heute mit. Die Kiste, in der sie nicht einmal hätten stehen können, sei stark verschmutzt gewesen. Die Tiere seien zudem dehydriert gewesen.

Sie waren den Angaben zufolge am 7. März aus der Ukraine kommend in Beirut gelandet. Sie hätten von dort in einen Zoo ins Nachbarland Syrien gebracht werden sollen. Wegen Unstimmigkeiten mit den Papieren sei aber nichts geschehen.

Die Tierschützer beantragten die sofortige Freigabe, die ein Richter den Angaben zufolge dann „wegen ernsthafter Sorgen um ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen“ bewilligte. Die Tiere sollen nun bei ihren Rettern bleiben, bis ein Richter entscheidet, was mit ihnen geschieht.