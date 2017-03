Messerstecherei in Klagenfurter Disco

In einer Diskothek in Klagenfurt ist es in der Nacht auf heute zu einer Massenschlägerei samt Messerstecherei gekommen. Vier junge Kärntner wurden verletzt. Auslöser sollen sechs Jugendliche gewesen sein, die eine Kellnerin belästigt haben sollen.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at