Fußgänger von Taxi erfasst und schwer verletzt

In Wels ist in der Nacht auf heute ein Fußgänger von einem Taxi erfasst und schwer verletzt worden. Der 50-Jährige wollte im Zentrum eine Straße überqueren als der Unfall passierte, so die Polizei.

