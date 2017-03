Ski alpin: Matt peilt in Aspen nächsten Topplatz an

Michael Matt peilt nach seinem Premierensieg in Kranjska Gora auch beim Saisonfinale in Aspen den nächsten Topplatz im Slalom an. Der Tiroler will heute (17.00/19.30 Uhr MEZ, live in ORF eins und im Livestream) noch einmal „Gas geben“. Auch Gesamtweltcup-Sieger Marcel Hirscher hofft darauf, sein Siegeskonto noch einmal aufzustocken. Wegen der warmen Temperaturen in Colorado sieht er allerdings andere im Vorteil.

