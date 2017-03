Imbisslokal komplett ausgebrannt

Im Kremser Stadtteil Gneixendorf in Niederösterreich ist die Feuerwehr heute Vormittag im Großeinsatz gewesen. Ein Imbisslokal, direkt neben der Kremser Straße (B37), stand in Vollbrand. Mitarbeiter und Gäste mussten in Sicherheit gebracht werden.

