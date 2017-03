Politstreit über Krankenhaus Mittersill

Mit Unterschriften und einer Demo am kommenden Dienstag will die SPÖ um den Fortbestand des Krankenhauses Mittersill in Salzburg kämpfen. Vergangene Woche sind fast 3.000 Unterschriften zusammengekommen. Sieben von 15 Ärzten haben Mittersill verlassen. Der Salzburger Gesundheitsreferent und Vizeregierungschef Christian Stöckl (ÖVP) spricht von „unsachlichem Populismus“.

