Israel droht mit Zerstörung syrischer Luftabwehrsysteme

Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat Syrien mit der Zerstörung seiner Luftabwehrsysteme gedroht, wenn die syrische Armee erneut israelische Kampfflugzeuge mit Raketen beschieße.

„Das nächste Mal, wenn die Syrer ihre Luftabwehrsysteme gegen unsere Flugzeuge einsetzen, werden wir diese ohne das geringste Zögern zerstören“, sagte Lieberman heute im israelischen Rundfunk.

Israelische Luftangriffe auf Ziele in Syrien

Zwischen Israel und Syrien war es in der Nacht auf Freitag zu den schwersten militärischen Zusammenstöße seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs gekommen.

Nach Angaben der israelischen Armee flog die Luftwaffe Angriffe auf mehrere Ziele in Syrien. In der Folge seien mehrere Raketen aus Syrien abgefeuert worden, die allerdings keinen Schaden angerichtet hätten.

Medienberichten zufolge gab es in der Vergangenheit immer wieder israelische Luftangriffe in Syrien, die Waffenlieferungen der libanesischen Hisbollah-Miliz gegolten haben sollen. Diese kämpft ebenso wie Russland an der Seite des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.