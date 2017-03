Türkei bestellte deutschen Botschafter ein

Die türkische Regierung hat den deutschen Botschafter wegen der kurdischen Demonstration in Frankfurt am Main einbestellt. Ein Sprecher von Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach heute von einem „Skandal“, weil viele Demonstranten verbotene Kennzeichen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) mit sich geführt hatten.

„Gestern hat Deutschland seinen Namen unter einen weiteren Skandal gesetzt“, so der Sprecher. Der deutsche Botschafter sei gestern einbestellt worden, die Vorfälle seien „auf das Schärfste verurteilt“ worden, fügte Präsidentensprecher Ibrahim Kalin im Sender CNN-Türk hinzu.

30.000 Teilnehmer auf Demo

Das kurdische Neujahrsfest Newroz sei als „Vorwand“ für die kurdische Demonstration genutzt worden. Die türkische Regierung hatte bereits zuvor scharf gegen die Demonstration protestiert.

Etwa 30.000 Menschen hatten in Frankfurt am Main friedlich für „Demokratie in der Türkei“ und „Freiheit für Kurdistan“ demonstriert. Die Teilnehmer riefen auch zu einem „Nein“ bei dem anstehenden Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei auf.

Verbotene Symbole auf Fahnen und Plakaten

Laut Polizei waren zahlreiche Fahnen und Plakate mit Abbildungen verbotener Symbole sowie Bilder des Chefs der ebenfalls verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan, zu sehen. Die Polizei verzichtete aber nach eigenen Angaben auf Beschlagnahmungen, um einen friedlichen Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Der Umgang Deutschlands mit der PKK ist Teil des seit Monaten bestehenden Konflikts zwischen Deutschland und Ankara. Erdogan hatte der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zuletzt in einem Interview „Unterstützung von Terroristen“ vorgeworfen. Die deutsche Regierung wies diese Vorwürfe als „abwegig“ zurück.